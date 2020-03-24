В Республиканской больнице открылась мусульманская молельная комната

В Республиканской клинической больнице открылась мусульманская молельная комната. Отныне верующие пациенты и медперсонал смогут совершать религиозные обряды в специально отведенном для этого месте. Накануне его освятил Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
После молитвы он пообщался с присутствующими. Комната для служений расположена в переходе между диагностическим центром и терапевтическим зданием. Рядом находится молельная для православных.
Её открыли в конце прошлого года. По мнению руководства медучреждения, открытие таких комнат окажет благотворное влияние на пациентов и персонал. В том числе это способствует укреплению в их сердцах веры и любви к ближнему.