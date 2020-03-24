В Уфе мужчину зажало в машине после серьёзного ДТП

Серьёзная авария произошла вечером 23 марта. На улице Жукова в районе Сипайлово столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водителю легковой машины срочно потребовалась помощь спасателей.

Авария произошла примерно в семь часов вечера. Из-за сильного столкновения грузовика и машины, водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Только спасатели могли помочь несчастному в этой ситуации — специалистам пришлось спилить крышу, чтобы вытащить мужчину.

Всего в аварии пострадали три человека: водитель и пассажир легковушки и водитель грузовика. Госпитализация потребовалась только одному пострадавшему. Причина аварии будет установлена.