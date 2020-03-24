В Башкирии работодатели могут перевести сотрудников на «удалёнку»

В связи с пандемией коронавируса работодателям Башкирии предложили перевести сотрудников на удалённую работу. Такое решение приняла Республиканская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-правовых отношений. Если перевод на «удалёнку» невозможен, у сотрудников ежедневно должна проверяться температура тела.

Чтобы избежать возможное распространение коронавируса, было принято решение официально позволить перевести сотрудников на удаленный тип работы. Это означает, что жители Башкирии должны выполнять свои рабочие обязанности с выплатой заработной платы из дома. Если перевод осуществить невозможно, работодатель обязан предоставить сотрудникам средства личной защиты, дезинфекции, а также соблюдать нормы рабочего пространства в рамках пандемии.

Также комиссия напомнила, что всем сотрудникам, которые недавно прибыли из-за рубежа обязательно необходимо уйти в самоизоляцию на 14 дней. Ситуация в Башкирии находится под контролем, но меры предосторожности никогда не будут лишними. По последним данным на 24 марта в Башкирии обнаружены трое заболевших коронавирусной инфекцией.