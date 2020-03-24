В России коронавирус назвали репетицией биологической войны

Известный российский врач Леонид Рошаль высказал свое мнение по поводу коронавируса. Ситуацию в мире он назвал репетицией биологической войны. По словам врача, такая картина показывает готовность систем здравоохранения и самих людей.

Пандемия коронавируса является показателем готовности систем здравоохранения к таким ситуациям. Это фактически репетиция биологической войны, говорит Леонид Рошаль. Он также призвал всех людей не поднимать излишнюю панику. Коронавирус еще уступает другим инфекциям, а смертности от него меньше, чем от других вирусов.