«Набросился и начал душить»: в Уфе студенты спасли девушку от грабителя

Несколько недель назад уфимка пережила страшное событие. На девушку в тёмном переулке напал неизвестный, начал душить и попытался украсть личные вещи. К счастью, на помощь несчастной подоспели молодые люди.

О чудесном спасении рассказали корреспонденты «Вести-Башкортостан». Два уфимских студента — Вероника Р. и Алмас Б. — прогуливались вечером по городу, но в какой-то момент услышали истошный крик девушки. Сначала молодые люди подумали, что это чьи-то шутки, но крик не прекращался и тогда смелые студенты бросились на помощь.

Оказалось, на девушку напал грабитель, который попытался её задушить, но испугался подбежавших студентов и хотел убежать. Молодые люди схватили злоумышленника и удержали до приезда полиции. Смелых студентов наградили на торжественном собрании.