В Башкирии на время карантина пенсионерам будут доставлять продукты и лекарства на дом

В Башкирии одиноким пожилым и маломобильным гражданам начали доставлять продукты и предметы первой необходимости. Мера поддержки в регионе организуется для профилактики коронавируса в силу их наибольшей уязвимости. К работе подключились члены ОНФ и волонтеры-медики.

Так радушно пенсионерка Сажида Муслимова встречает волонтеров. Молоко, хлеб и крупы приносят на дом по заявке. Однако активисты в квартиру не заходят – соблюдают инструкцию. Покупки передают на безопасном расстоянии. В первую очередь, чтобы не подвергать риску саму женщину. Сажида Муслимова ограничила даже общение с детьми.

Люди старше 60 лет находятся в группе риска из-за распространения нового типа коронавируса. Поэтому Общероссийский народный фронт организовал горячую линию для пожилых и маломобильных граждан. Позвонить можно по номеру: 8 (800) 200-34-11. По нему можно оставить заявку о необходимых продуктах, предметах первой необходимости и лекарствах. Их волонтеры доставят на дом, соблюдая при этом санитарные нормы.

Так теперь встречают всех на входе в медуниверситет. Обработка рук – мера необходимая. Несмотря на то, что вузы республики ушли на дистанционное обучение, студенты-медики старших курсов участвуют в профилактической работе. При них всегда необходимый набор защиты и антиспетических средств.

Будущие врачи помогают и в колл-центре скорой помощи. Они информируют людей о том, как вести себя в условиях пандемии, оформить больничный, режим работы больниц и поликлиник, а также даже вызвать врача на дом.