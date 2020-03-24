В Уфе обсудили переход застройщиков на эскроу-счета

Да мы предпринимаем все необходимые меры по противодействию названным обстоятельствам, но строить надо, строить много. У нас есть и поручение президента нашей страны. Чем больше мы строим, тем больше мы удовлетворяем спрос наших жителей, который довольно высок. Поэтому давайте говорить с позиции, что мы прорвёмся, и это время для возможностей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан