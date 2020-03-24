В Уфе обсудили переход застройщиков на эскроу-счета

Обманутых дольщиков больше не будет. Но для этого застройщики многоквартирных домов и кредитные организации должны договориться о переходе на эскроу-счета. Об этом шла речь на совещании в формате «Строительный час», которое провел Глава республики Радий Хабиров.

Согласно поправкам в 214-й федеральный закон, с середины прошлого года постепенно вводятся новые правила работы. Теперь дома должны возводиться с использованием проектного финансирования от банков, а деньги будущих владельцев квартир хранятся в финансовых учреждениях. В случае банкротства застройщика средства возвращаются гражданам. Для повышения рентабельности строительства в малых городах Правительство республики окажет поддержку застройщикам в выделении земельных участков и созданию инфраструктуры. Радий Хабиров отметил, что будет следить за этим. Несмотря на сложную ситуацию на фоне растущей пандемии, темпы возведения жилья нужно увеличивать.

Да мы предпринимаем все необходимые меры по противодействию названным обстоятельствам, но строить надо, строить много. У нас есть и поручение президента нашей страны. Чем больше мы строим, тем больше мы удовлетворяем спрос наших жителей, который довольно высок. Поэтому давайте говорить с позиции, что мы прорвёмся, и это время для возможностей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Этот путь тернист, но он достижим. Я думаю, что какой-то компромиссный путь всё-таки найдём. Закон только-только вступил в силу. И сегодня уже очевидно, что он вполне рабочий. Но при определенной маржинальности. Рентабельность, конечно, нужна. Для малых городов это проблематично. Сегодня вы слышали, что есть направления, по которым Радий Фаритович будет работать, четкие задачи поставил.

Филюс Ишбулатов, генеральный директор «Агидель Инвестстрой» 