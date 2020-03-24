В Уфе обсудили переход застройщиков на эскроу-счета

Обманутых дольщиков больше не будет. Но для этого застройщики многоквартирных домов и кредитные организации должны договориться о переходе на эскроу-счета. Об этом шла речь на совещании в формате «Строительный час», которое провел Глава республики Радий Хабиров.
Согласно поправкам в 214-й федеральный закон, с середины прошлого года постепенно вводятся новые правила работы. Теперь дома должны возводиться с использованием проектного финансирования от банков, а деньги будущих владельцев квартир хранятся в финансовых учреждениях. В случае банкротства застройщика средства возвращаются гражданам. Для повышения рентабельности строительства в малых городах Правительство республики окажет поддержку застройщикам в выделении земельных участков и созданию инфраструктуры. Радий Хабиров отметил, что будет следить за этим. Несмотря на сложную ситуацию на фоне растущей пандемии, темпы возведения жилья нужно увеличивать.