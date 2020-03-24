В Уфе волонтеры организовывают бесплатные обеды для бездомных

В Уфе активисты раздают еду нуждающимся. Каждую неделю по субботам во дворе одного из домов по улице Ленина добровольцы организуют благотворительный обед. Меню, хоть и вегетарианское, но включает первое и второе блюда, а также чай со сладостями.
К назначенному времени сюда подходят люди. В основном это те, кто не имеет определенного места жительства. Они благодарят волонтеров и говорят, что не чувствуют себя покинутыми.
Такие обеды активисты движения организуют с 2017 года. Продукты покупают на свои средства и частные пожертвования. Еду готовят дома. Приобретают и медикаменты. Руководство благотворительного движения отмечает, что они рады любой помощи и намерены создать свой фонд.