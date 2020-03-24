В Уфе прошел любительский турнир «Мини-футбол – в вузы!»

В Уфе на нескольких площадках прошел любительский турнир в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы!». В этот раз в зональных состязаниях участвовали 14 вузов и ссузов. Это представители не только Башкортостана, но и Нижегородской области.
В розыгрыше «Золотой Лиги» гости заняли второе место, в финальном матче уступив коллективу Башкирского института физической культуры. Обе дружины в итоге выступят во всероссийских состязаниях.
В «Серебряной Лиге» зоны «Приволжье» лучшей стала команда Уфимского юридического института, в финале обыгравшая сборную БашГУ. В «Бронзовой Лиге», в которой участвуют республиканские ссузы, победу одержал колледж БГПУ. Он также представит Башкортостан на всероссийском уровне в Нижнем Новгороде.