В Башкирии стали меньше умирать от отравления алкоголем

Роспотребнадзор поделился данными об отравлениях алкогольной продукцией в Башкирии. С начала года от алкогольного отравления погибло 25 человек. Это в два раза меньше, чем показатели прошлого года за аналогичный период времени.

Смертность от отравления алкоголем в прошлом году за это же время составила 53 случая. В Уфе самое большое количество погибших от отравления — в этом году уже 10 человек лишились жизни из-за пагубной привычки. Среди отравившихся алкоголем насчитывается 9 детей.

За первые два месяца года зафиксировано 478 случаев отравлений химической этиологии. В их числе отравления лекарственными препаратами, медикаментами, наркотическими веществами, газом и даже грибами. От интоксикации наркотиками умерли 8 человек, а угарным газом — 33.