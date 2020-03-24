Эксперты рассказали, как в старости поддерживать свое тело без физических упражнений

Британские ученые раскрыли подробности нового исследования. Как оказалось, даже в глубокой старости можно поддерживать тонус мышц, причем без физических упражнений. Данные об этом исследовании были опубликованы в журнале FASEB Journal.

В новом открытии, которое сделали британские ученые, рассказывается о том, как можно держать свое тело в форме вне зависимости от возраста. Оказыватся, все дело в митохондриях. Митохондрии — энергетические станции клеток, снабжающие энергией все процессы в организме. В процессе выработки энергии эти клетки постоянно разрушаются и обновляются.

У людей в возрасте процесс обновления митохондрий начинает тормозить. Это приводит к тому, что в клетках скапливаются старые митохондрии, которые уже не работают. Именно с этим связано ухудшение физической активности у пожилых людей.

Ученые из Британиии изучили механизм, который очищает клетки от ненужных митохондрий. Были разработаны специальные метки для их изучения. Например, в здоровых клетках у митохондрий золотистый цвет. Но когда они разрушаются, цвет меняется на красный. Специалисты выяснили, что разрушаться старым митохондриям помогает активация молекул сенсора энергии − АМФ-активируемой протеинкиназы (АМФК). Активность этого вещества увеличивается при занятиях спортом.