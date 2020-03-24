В Уфе 4-летний мальчик чуть не лишился пальцев на руке

В уфимской семье произошел несчастный случай. 4-летний мальчик засунул пальчики в напольные весы, а вытащить обратно не смог. На помощь ребёнку подоспели спасатели.

Инцидент произошёл вчера ближе к вечеру. Пальцы мальчика не могли вытащить всей семьей, тогда было решено обратиться за помощью к уфимским спасателям. Но даже специалистам с трудом далось освобождение руки ребенка.

Используя электрогравер специалисты сначала аккуратно распилили металлический корпусов весов, а после слесарным инструментом разогнули оставшийся металл. Работать пришлось ювелирно, чтобы не повредить руку малыша. К счастью, пальцы ребёнка удалось освободить, и врачебная помощь ему не понадобилась.