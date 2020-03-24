Искусственное происхождение коронавируса: миф или реальность?

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут доказать, что коронавирус был создан людьми в лабораториях. По новым данным в создании вируса участвовали американские и китайские ученые. Новый вирус «проверяли» на летучих мышах и на легких человека.

С некоторого времени стали появляться данные об искусственном создании вируса COVID-19. В этот раз появилась новая информация и доказательства. В США с некоторого времени было временно приостановлено изучение усиления функции различных патогенов. Но исследования продолжались. Было разрешено изучать вирус гриппа, MERS и SARS. Также комитетом США по исследованиям двойного назначения было одобрено создание коронавируса.

В этом исследовании участвовали и китайские ученые из города Ухань. Уханьскому институту вирусологии, откуда и были исследователи, в 2015 году присвоили самый высокий уровень опасности. Здания, в которых проводились исследования, были герметичными полностью. Воздух внутри обновлялся 25 раз в час и проходил три фильтра. Сами исследователи должны были строго носить комбинезоны и средства защиты, а при выходе из здания их обрабатывали формальдегидом. Вокруг исследовательской лаборатории были построены высокие заборы 2,5 метра с колючей проволкой и видеокамерами.