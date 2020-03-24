В России временно приостановлен экспорт круп

В России усилилось государственное регулирование сельского хозяйства. С 20 марта было введено временное ограничение на вывоз круп на мировой рынок. Такие меры государство предпринимает в связи с пандемией коронавируса.
С 20 марта в России был введен временный запрет на экспорт всех видов круп. Такой запрет был введен на 10 дней до указаний штаба по борьбе с коронавирусом. Указывается, что такой запрет не даст подскочить ценам на крупы внутри страны. Запрет также не даст производителям увеличить продажи за рубеж.
Крупы пользовались огромным спросом в этот период. Поставщики уже увеличили цены. От запрета на экспорт больше всего пострадают производители риса, потому что именно рис экспортируется в большом количестве. Ежегодно Россия вывозит 180-200 тысяч тонн риса на мировой рынок. Если запрет на экспорт не будет признан форс-мажорным, российским поставщикам риса грозят финансовые убытки.