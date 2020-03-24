Власти Башкирии сообщили, в каком городе живут больные коронавирусом

Две пациентки, госпитализированные с диагнозом Covid-19, оказались жительницами города Дюртюли. Об этом сообщили на ежедневном брифинге по коронавирусу в Министерстве Здравоохранения РБ. Установлено, что заразившиеся являются родственницами.
В Международный женский день, 8 марта, они вылетели во Францию, где провели две недели. В Уфу женщины 50 и 30 лет прибыли 14 марта из аэропорта Шереметьево. Также установлена личность третьего пациента.
По словам главы Минздрава Максима Забелина, силы и средства для лечения заболевших имеются. Заболевшие находятся в инфекционной больнице, в боксовых отделениях. Состояние заболевших стабильное. Они не нуждаются в