На фоне коронавируса в России подскочили продажи презервативов

За последнюю неделю жители России стали больше покупать презервативы. По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году процент продаж вырос на 30 %. Такую скупку концептративов аналитики объясняют активностью коронавируса.

На прошлой неделе жители России купили почти 560 000 упаковок презервативов на сумму более 160 млн рублей. В том же периоде в 2019 году было куплено только 477 000 упаковок на сумму 122 млн рублей. Разница в продажах между прошлым и нынешним годом – 31,8 %.