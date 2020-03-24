На фоне коронавируса в России подскочили продажи презервативов

За последнюю неделю жители России стали больше покупать презервативы. По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году процент продаж вырос на 30 %. Такую скупку концептративов аналитики объясняют активностью коронавируса.
На прошлой неделе жители России купили почти 560 000 упаковок презервативов на сумму более 160 млн рублей. В том же периоде в 2019 году было куплено только 477 000 упаковок на сумму 122 млн рублей. Разница в продажах между прошлым и нынешним годом – 31,8 %.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса был введен в столице 5 марта. 19 марта режим был введен уже по всей стране. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, а часть сотрудников различных компаний перевели на удаленную работу. В России зафиксировано 438 случаев заболевания.