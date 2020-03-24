В Башкирии водитель сбил пенсионера и скрылся с места аварии

В Стерлитамаке произошло серьёзно ДТП. На улице Ибрагимова водитель сбил пенсионера и скрылся с места происшествия. Сообщается, что пожилому мужчине потребовалась срочная госпитализация.

65-летний пенсионер переходил дорогу недалеко от регулируемого пешеходного перехода. В этот момент на него наехал водитель за рулем «Шкода Октавиа». После совершенного наезда водитель поспешил скрыться.

Пенсионера в срочном порядке отвезли в больницу с многочисленными травмами. Водителя, допустившего аварию, нашли в течение нескольких дней. Им оказался житель Салавата.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит расследовать обстоятельства ДТП.