В Башкирии водитель сбил пенсионера и скрылся с места аварии

В Стерлитамаке произошло серьёзно ДТП. На улице Ибрагимова водитель сбил пенсионера и скрылся с места происшествия. Сообщается, что пожилому мужчине потребовалась срочная госпитализация.
65-летний пенсионер переходил дорогу недалеко от регулируемого пешеходного перехода. В этот момент на него наехал водитель за рулем «Шкода Октавиа». После совершенного наезда водитель поспешил скрыться.
Пенсионера в срочном порядке отвезли в больницу с многочисленными травмами. Водителя, допустившего аварию, нашли в течение нескольких дней. Им оказался житель Салавата.
Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит расследовать обстоятельства ДТП.
Фото: Интернет.