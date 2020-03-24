Уроженка Башкирии умерла от рук возлюбленной в день смерти отца

Страшная трагедия произошла между двумя возлюбленными девушками. 28-летняя уроженка Абзелиловского района Эльвира Я. умерла от руки своей девушки Марины А. в городе Сочи. Между сожительницами произошёл бытовой конфликт, который обернулся трагедией.

Девушки жили вместе чуть больше года в курортном городе, где снимали квартиру. 20 марта возлюбленные проводили вечер вместе, распивая алкоголь, пока между ними не вспыхнула ссора. Марина схватила нож и вонзила в грудь Эльвиры, но после испугалась и позвонила хозяину квартиры, который и вызвал полицию и скорую помощь.

К сожалению, к приезду врачей Эльвира уже была мертва. Семья погибшей пережила две смерти за одни сутки — известно, что отца Эльвиры избили до смерти в родном городе. Сейчас близкие девушки собирают денежные средства на транспортировку тела в родную деревню.