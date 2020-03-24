Названы самые необходимые товары во время карантина в России

Аналитики оценили, как менялись продажи товаров во время распространения коронавируса в России. На основании этих данных специалисты рассказали о товарах, с которыми ассоциируется карантин у жителей России. Поведение покупателей оценивалось в период с 9 по 15 марта.

Период с 9 до 15 марта стал второй ажиотажной неделей покупок после новогодней недели. Аналитики составили список товаров, которыми закупались россияне на период карантина. Самыми востребованными оказались продукты длительного хранения.

Лидером покупок оказалась гречка. Ее продажи выросли на целых 66 % по сравнению с тем же периодом в прошлом году. На втором месте идет рис, на третьем – пельмени.

Далее по списку идут: сахар, мясные консервы, макароны, молоко, туалетная бумага, мыло, влажные салфетки. Также люди закупались мясом, яйцами, алкоголем, сырами.