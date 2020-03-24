В Уфе с 25 марта приступят к строительству новой инфекционной больницы

К строительству новой инфекционной больницы, которая сможет принимать пациентов с подозрением на коронавирус, приступят уже завтра, 25 марта. Возвести объект необходимо в максимально короткие сроки. Об этом заявил первый вице-премьер Правительства республики.
Андрей Назаров также поручил дополнительно усилить меры контроля в аэропорту, на железной дороге и общественном транспорте. Сегодняшнее заседание президиума Правительства Башкортостана началось с обсуждения ситуации с подтвержденными случаями заболевших новой коронавирсусной инфекцией. Всего в повестке дня значилось шесть вопросов, среди которых подготовка к празднованию 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Пока все идет по плану, отметили участники заседания.