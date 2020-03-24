В Уфе с 25 марта приступят к строительству новой инфекционной больницы

Все плановые организационные вопросы к мероприятиям 9 мая надо осуществлять. Не отменяется. Если будет принято решение об отмене, об этом естественно будет доведено до ответственных лиц, но это может быть только в том случае, если будет резкое ухудшение ситуации.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан