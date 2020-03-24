В Башкирии составляют реестр нужд СНТ

Всю неделю активно обсуждался вопрос продовольственной безопасности, то есть – запаса продуктов. По данным Министерства сельского хозяйства республики, он – на полгода вперед. Простые жители же вспомнили о том, что в сложные времена в нашей стране были популярными собственные сады.

Правительство Башкортостана и Ассоциация садоводов республики начали составлять реестр нужд СНТ, в котором указывают в порядке очереди необходимое: дороги, инфраструктуру для вывоза мусора, а также инженерные сети. Один из основных вопросов – это электросети. Во многих товариществах они изношенные и существуют еще с советских времен.

Счетчик в садовом домике установлен давно, но замена внутренних электросетей в товариществе «Березка», которое объединяет почти 500 участков, идет последние несколько лет. Это дорого. Как рассказывает председатель СНТ Николай Суматохин, все садоводы «скинулись» по семь с половиной тысяч рублей, чтобы начались работы подрядной организацией стоимостью 2 млн 800 тысяч рублей. Оформили с ними рассрочку. После этого поставили новую ЛЭП в шесть киловольт. Но теперь СНТ разрастается и нужна уже новая линия, которая еще дороже.

Была бы кстати любая помощь. Но в первую очередь это переход электросетевого хозяйства СНТ не только нашего, но и других СНТ по республике, чтобы территориальные сетевые организации или «Башкирэнерго», или какие-то ТСО районные приняли на баланс наши сети. То есть высоковольтные сети и низковольтные сети сада. Соответственно, нам была бы разгрузка для садоводов. А они бы занимались эксплуатацией и ремонтом и монтажом. Николай Суматохин, председатель садового товарищества

Ресурсоснабжающие организации готовы принять на баланс электросети, но есть условия. Они должны быть в надлежащем техническом состоянии, с надлежащим учетом электроэнергии, иметь правоустанавливающие документы, согласие членов СНТ и – по приемлемой цене. По предварительной оценке экспертов, стоимость восстановления изношенных электросетей еще советских времен СНТ и приведение их в норматив сегодня оценивается в 1 млрд рублей.

Если сети не соответствуют тем параметрам технического состояния, которые устроили бы нас как сетевую организацию, при том, что желание передать эти сети у СНТ остается. Значит, эти сети необходимо привести в надлежащее техническое состояние. На мой взгляд, за счет членов СНТ или иных источников финансирования, потому что источников на восстановление сетей в инвестиционной программе сетевой компании и других ТСО, которых у нас более 40 на территории республики, собственно говоря, средств этих нет. Сергей Савченко, член правления, заместитель генерального директора по реализации электросетевых услуг и развитию АО «БЭСК»

Для решения этой и других проблем СНТ впервые в истории Башкортостана уже занимается специальная рабочая группа при республиканском Правительстве. Она проверяет состояние садовых товариществ, а также включает в специальный реестр те вопросы, с которым к ним обращаются. В региональной Ассоциации садовых товариществ внимание со стороны властей воспринимают позитивно. Это и общая безопасность. И все чаще в садах проживают круглогодично.

Электроэнергия растет постоянно, невозможно сказать цифру. Где-то меньше, где-то больше. А задолженность растет за счет потерь. Линии старые, естественно, потери на линии очень большие, кто-то проживает зимой, кто-то один-два раза приезжает. То есть разнообразие, это не поселок постоянного пребывания, есть люди, которые там прописаны и проживают там. Наталья Овчинникова, руководитель Ассоциации садоводов Республики Башкортостан