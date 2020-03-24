В Башкирии составляют реестр нужд СНТ

Всю неделю активно обсуждался вопрос продовольственной безопасности, то есть – запаса продуктов. По данным Министерства сельского хозяйства республики, он – на полгода вперед. Простые жители же вспомнили о том, что в сложные времена в нашей стране были популярными собственные сады.
Правительство Башкортостана и Ассоциация садоводов республики начали составлять реестр нужд СНТ, в котором указывают в порядке очереди необходимое: дороги, инфраструктуру для вывоза мусора, а также инженерные сети. Один из основных вопросов – это электросети. Во многих товариществах они изношенные и существуют еще с советских времен.
Счетчик в садовом домике установлен давно, но замена внутренних электросетей в товариществе «Березка», которое объединяет почти 500 участков, идет последние несколько лет. Это дорого. Как рассказывает председатель СНТ Николай Суматохин, все садоводы «скинулись» по семь с половиной тысяч рублей, чтобы начались работы подрядной организацией стоимостью 2 млн 800 тысяч рублей. Оформили с ними рассрочку. После этого поставили новую ЛЭП в шесть киловольт. Но теперь СНТ разрастается и нужна уже новая линия, которая еще дороже.
Ресурсоснабжающие организации готовы принять на баланс электросети, но есть условия. Они должны быть в надлежащем техническом состоянии, с надлежащим учетом электроэнергии, иметь правоустанавливающие документы, согласие членов СНТ и – по приемлемой цене. По предварительной оценке экспертов, стоимость восстановления изношенных электросетей еще советских времен СНТ и приведение их в норматив сегодня оценивается в 1 млрд рублей.
Для решения этой и других проблем СНТ впервые в истории Башкортостана уже занимается специальная рабочая группа при республиканском Правительстве. Она проверяет состояние садовых товариществ, а также включает в специальный реестр те вопросы, с которым к ним обращаются. В региональной Ассоциации садовых товариществ внимание со стороны властей воспринимают позитивно. Это и общая безопасность. И все чаще в садах проживают круглогодично.
Основные обращения в рабочую группу – отсутствие дорог, общественного транспорта, инфраструктуры для «мусорной реформы» и многое другое. По предварительной оценке Правительства Башкортостана, на благоустройство более 1300 СНТ требуется около 750 млн рублей.