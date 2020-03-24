Диджей из Уфы нарушила самоизоляцию после евротура и вышла на работу в клуб

Подписчики уфимского диджея Inna Ray бьют тревогу. Несколько недель назад девушка побывала в Австрии и Чехии, где к тому времени уже бушевала коронавирусная инфекция. А уже 14 марта на афише популярного клуба в Уфе среди выступающих числилась Inna Ray, которая пренебрегла самоизоляцией.

Большое количество любителей электронной музыки собрались в одном месте, чтобы послушать диджея. А 15 марта девушка собрала компанию друзей, чтобы отпраздновать день рождения. Вот только в 14-дневную самоизоляцию после возвращения из европейских стран Inna Ray не ушла.

Напомним, что в Башкирии действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Чтобы не допустить распространение инфекции все, кто побывал в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, должны уйти в самоизоляции на 14 дней, а при появлении симптомов коронавируса обратиться в поликлинику для проведения анализа. За нарушение самоизоляции граждан будут привлекать к административной ответственности.