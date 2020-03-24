Жителя Уфы избили и ограбили буйные соседи

23 марта в одном из подъездов города произошло разбойное нападение. Молодой парень пришел к другу в гости, но не успел зайти в квартиру, как на него налетели соседи товарища. Пьяные уфимцы избили парня и украли у него телефон.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, молодой уфимец пришёл к другу в гости. Пока он ждал, когда товарищ откроет входную дверь, из соседней квартиры вывалилась пьяная толпа. Молодые люди начали спорить, а потом напали на чужого гостя – парень хотел убежать от агрессивной толпы, но его задержали, избили и отобрали телефон.

Потерпевший сейчас находится в больнице, а главный виновник драки пойман. Им оказался 21-летний парень, у которого изъяли украденный телефон. Было возбуждено уголовное дело, которое расследуется до сих пор.