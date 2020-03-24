Власти Башкирии поддержат предприятия, пострадавшие из-за коронавируса

По удаленке пока отрабатываем. Часть предприятий уже есть, но это в основном ИТР. Там, где производство, на удаленку перевести нельзя. Ежедневно обзваниваем все предприятия, и там, где переходят на удаленку и нужна поддержка, мы отрабатываем. К четвергу меры будут обобщены и предложены.

Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан