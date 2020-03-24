Власти Башкирии поддержат предприятия, пострадавшие из-за коронавируса

К четвергу Минпром Башкортостана подготовит перечень мер поддержки республиканских предприятий, пострадавших из-за коронавируса. Соответствующее поручение дал руководитель республики Радий Хабиров. Об этом БСТ заявил министр промышленности и энергетики Башкортостана Александр Шельдяев.

Он отметил, что республиканские предприятия лёгкой промышленности вышли на производственную мощность в 10 тысяч гигиенических масок в сутки. Продукцию отправляют на реализацию в аптеки «Башфармации», на промышленные предприятия и в клиники. Также министр прокомментировал переход республиканских организаций на режим удаленной работы. Точной информации о количестве нет, но ситуация мониторится.

По удаленке пока отрабатываем. Часть предприятий уже есть, но это в основном ИТР. Там, где производство, на удаленку перевести нельзя. Ежедневно обзваниваем все предприятия, и там, где переходят на удаленку и нужна поддержка, мы отрабатываем. К четвергу меры будут обобщены и предложены.

Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан