Центробанк призвал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах

Центральный банк России призвал кредитные организации обезопасить выдачу налички через банкоматы и терминалы с функцией их приема. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте регулятора. Предложение касается аппаратов, работающих в режиме рециркуляции.
По данным Нацбанка Башкортостана, таковых в республике около 20 процентов от общего числа. Эти меры профилактические и направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В Центробанке подчеркнули, что дефицита наличных денег опасаться не стоит. Предложенные изменения не повлияют на объемы наличности в банкоматах.