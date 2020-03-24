Центробанк призвал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах

Мы просим кредитные организации перед тем, как выдавать деньги клиентам или выкладывать их в банкоматы, выдерживать их не менее 3-4 дней. Кроме того, Банк России рекомендовал кредитным организациям ограничить использование функции выдачи или приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции, то есть где банкноты, принятые от одного клиента, могут быть выданы другому клиенту без обработки в банке. Мы рекомендуем регулярно проводить дезинфекцию устройств выдачи наличных, банкоматов и терминалов.

Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России