Госсобрание Башкирии скорректировало бюджет региона на текущий год

Расходная часть увеличена почти на 9 млрд рублей, то есть с увеличением дефицита идет. Дефицит будет покрываться за счет неиспользованных средств прошлых лет и кредита. В прошлые годы остатки больше всего были за счет дорожного фонда.

Рида Субханкулова, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан