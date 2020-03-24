Госсобрание Башкирии скорректировало бюджет региона на текущий год

Депутаты Государственного Собрания Башкортостана скорректировали региональный бюджет на текущий год и плановый период 2021 и 2022 годов. Как сообщили в пресс-службе парламента, доходы республики вырастут почти на 4 млрд рублей, расходы – на 9,857 млрд. Дополнительные средства планируется направить на поддержку отраслей соцсферы, реального сектора экономики, жилищно-коммунального хозяйства, помощь бюджетам муниципалитетов.
Значительно увеличивается дорожный фонд. Он составит 23 млрд рублей. И вот как прокомментировала решение депутат Рида Субханкулова.