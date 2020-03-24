В Башкирии заболевшие коронавирусом сначала ушли в самоизоляцию

Сегодня, 24 марта, стало известно о том, что в Башкирии зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказал Глава республики Радий Хабиров. Близкие заболевших рассказали о самоизоляции заразившихся.

Корреспонденты издания ГорОбзор.ру выяснили личности двух заболевших коронавирусом. Ими оказались две сестры из города Дюртюли, которые путешествовали по Европе с 8 марта, а 15-го числа вернулись в Уфу и ушли в самоизоляцию. 51-летняя Филия Г. работает медсестрой, а 36-летняя Ляйсан Х. домохозяйка.

Женщины не контактировали с родственниками, а сразу постарались уехать в загородный дом. Напомним, что среди подтвержденных заболевших есть уроженец Уфы, который был с рабочей поездкой в Москве. Все носители коронавирусной инфекции находятся в специальных боксах и получают нужное лечение.