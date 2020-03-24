Власти Башкирии пообещали поддержать бизнес и промышленность

Сегодня, 24 марта, на производстве «Уфимкабель» был проведён промышленный час. Радий Хабиров поделился планам на развитие бизнеса и промышленности в республике. Об этом Глава Башкирии рассказал на личной странице в социальной сети.

Власти Башкирии настроены поддержать промышленность и бизнес республики. На примере «Уфимкабеля» был рассмотрен проект открытия башкирского рынка для качественного оснащения предприятий. Многие комплектующие части импортные, но это не повод покупать некачественный и дешевый товар.

Радий Хабиров рассказал, что ситуация на Кумертауском авиационном производственном предприятии улучшилась благодаря поддержке Владимира Путина и председателя совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Анатолия Сердюкова. Программа модернизации коснулась производства вертолётов. Всего лишь за год объём заказов увеличился в два раза – до 7,9 миллиардов рублей.