В центре Уфы обнаружили мёртвого избитого мужчину

22 марта уфимцы обнаружили страшную находку у одного из торговых комплексов города. На улице Менделеева на земле в бессознательном состоянии лежал мужчина. Обеспокоенные очевидцы поспешили вызвать полицию.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на теле мужчины множественные побои и кровоподтеки. У несчастного были сломаны ребра, и были ссадины на голове и подбородке. Личность погибшего удалось установить.

Несчастным оказался 32-летний мужчина, у которого не было определенного места жительства. Тело мужчины направили на судмедэкспертизу для выяснения обстоятельств смерти. В карманах погибшего был найден телефон, который может помочь выяснить все обстоятельства трагедии.