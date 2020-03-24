В Башкирии полицейские задержали сразу двоих наркодилеров

Полиция напоминает, что каждый житель республики может позвонить и сообщить о фактах изготовления, потребления, хранения и продажи наркотиков, местонахождении притонов, а также донести любую другую оперативно-значимую информацию. При этом звонок можно сделать анонимно. Для этого надо просто набрать номер телефона доверия МВД республики 8(347) 279-32-92 и оставить информацию о месте продажи, потребления наркотиков, организации наркопритонов и других преступлениях, связанных с наркотиками.

пресс-служба МВД по Башкирии