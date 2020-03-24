В Башкирии полицейские задержали сразу двоих наркодилеров

В Стерлитамаке проводится спецоперация «Сообщи, где торгуют смертью». Полицейским удалось выявить сразу двоих наркодилеров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Сначала был задержан 24-летний парень. Он сбыл наркотическое вещество условному покупателю. В ходе досмотра оперативники обнаружили у него пакетик с клипсой с порошкообразным веществом.
Также оперативникам удалось задержать 28-летнюю девушку. Они обнаружили у подозреваемой сверток с порошком. Согласно экспертизе, вещество является наркотическим.
Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Интернет.