В Башкирии начальник полиции попался на взяточничестве

В 2017-2019 годах подозреваемый регулярно получал незаконное денежное вознаграждение от жительницы Кумертау, занимающейся незаконной продажей спиртосодержащей продукции, за общее покровительство ее незаконной деятельности, предупреждая ее о запланированных сотрудниками полиции проверочных и оперативно-разыскных мероприятиях в отношении нее. Всего за указанный период подозреваемый получил 320 тысяч рублей.

пресс-служба Следкома Башкирии