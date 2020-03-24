В Башкирии начальник полиции попался на взяточничестве
В Кумертау начальник отдела полиции попался на взяточничестве. Возбуждено уголовное дело. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе Следкома.
Полицейский получал вознаграждения от жительницы Кумертау. Факт получения взятки был выявлен сотрудниками ФСБ.
В 2017-2019 годах подозреваемый регулярно получал незаконное денежное вознаграждение от жительницы Кумертау, занимающейся незаконной продажей спиртосодержащей продукции, за общее покровительство ее незаконной деятельности, предупреждая ее о запланированных сотрудниками полиции проверочных и оперативно-разыскных мероприятиях в отношении нее. Всего за указанный период подозреваемый получил 320 тысяч рублей.
пресс-служба Следкома Башкирии
Свою вину мужчина признал. Сейчас он находится под домашним арестом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.