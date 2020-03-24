В Уфе пропала 17-летняя девушка

В башкирской столице пропала при загадочных обстоятельствах 17-летняя Валерия Куценко. Местонахождение девушки неизвестно с 17 марта. Ориентировка появилась на сайте регионального МВД.

Встревоженные близкие не находят себе места. В поисках принимают активное участие сотрудники полиции. Обладающих какой-либо информацией просят сообщить по телефону 8 (919) 60-60-913 или 02.

Приметы: рост около 175 см, худощавая, волосы светлые. Особые приметы: на руках имеются шрамы. Была одета в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки. С собой у девушки был зеленый рюкзак.