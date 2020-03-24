Из-за пандемии коронавируса перенесли проведение Олимпийских игр в Японии

Перенесено время проведения Летних Олимпийских игр в Японии. Стало известно, что они пройдут летом 2021 года. Решение было принято из-за пандемии коронавируса.
С инициативой о переносе Летних Олимпийских игр выступал глава правительства Японии. Это стало известно по итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента МОК Томаса Баха.
Напомним, от Башкортостана на участие в играх претендовали множество спортсменов. Среди них - представители велоспорта, фехтования, бадминтона, плавания, скалолазания, каратэ. В том числе Олимпийский чемпион рапирист Тимур Сафин, чемпионка Европы и мира Айгуль Гареева, пловчиха Полина Егорова.