Уфе могут присвоить почётное звание «Город трудовой доблести»

Столица Башкирии может удостоиться почетного звания «Город трудовой доблести». Депутаты Госсобрания отправят соответствующее ходатайство Президенту России Владимиру Путину. Сегодня очередное заседание регионального парламента прошло в особом режиме: количество приглашенных было ограничено в связи риском распространения коронавирусной инфекции.
У стола регистрации журналистов немноголюдно. Но задержаться на входе в Госсобрание всё же пришлось. Вместе с охраной участников совещания встречают медицинские работники. Проверяют температуру инфракрасным термометром и обрабатывают руки антисептиком. Такие меры безопасности приняты в республиканском Госсобрании, чтобы не допустить на заседание депутатов с температурой.
Исключений ни для кого не делают. Стандартную и уже привычную процедуру проходит и Глава Башкортостана. Температура у Радия Хабирова не повышена, результат заносят в список – 36,1º. А вот троим жителям республики повезло меньше. За несколько минут до начала заседания руководитель региона выложил в социальных сетях пост о том, что коронавирус всё же проник в республику.
Все трое изолированы в специальные боксы в уфимской инфекционной больнице, определен круг лиц, с которыми они контактировали. Радий Хабиров посоветовал всем жителям республики соблюдать меры предосторожности. Приняты они были и во время очередной пленарки.
За 25-летнюю историю Госсобрания заседание башкирского парламента впервые проходит раздельно. В связи с ограничением на проведение мероприятий с участием свыше 50 человек в главном зале работают 44 депутата. Ещё 40 парламентариев следят за заседанием из малого зала посредством видеоселектора. Голосуют тоже отсюда. 26 депутатов отсутствуют по причине болезни или в связи с производственной необходимостью.
В Башкортостане снижается криминогенная обстановка и растёт количество раскрытых преступлений, в том числе и экономических. А внедренная в Уфе система «Безопасный город» уже оправдала своё название. МВД отчиталось перед депутатами.
Доходы бюджета республики вырастут на 4 миллиарда рублей, расходы – на 9 миллиардов 800 миллионов. Дополнительное финансирование получит дорожный фонд и составит рекордные 23 миллиарда рублей. Реальный сектор экономики, бюджеты муниципалитетов, социальная сфера также не останутся без внимания.
В годы Великой Отечественной войны Уфа стала одним из центров, где ковалась победа. Каждый третий авиадвигатель для боевых самолетов выпускали в столице республики. Горожане жили с лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы». За 4 года население с 250 тысяч человек выросло ещё на 106 тысяч.
Чтобы увековечить память об этом для будущих поколений, парламентарии приняли постановление об обращении к Президенту России Владимиру Путину с ходатайством. В нём говорится о присвоении башкирской столице звания «Город трудовой доблести». Получить его в год 75-летнего юбилея Великой Победы особенно почётно.