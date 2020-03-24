Нарушителей карантина по коронавирусу могут посадить на срок до 5 лет

Нарушителей карантина могут привлечь к уголовной ответственности. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее тяжкие последствия, на зараженного могут наложить штраф до 80 тысяч рублей или ограничить свободу на срок до одного года. Если же в результате нарушения карантина погиб человек, то лишить свободы могут на срок до 5 лет.

Теперь за самовольное оставление дома придется отвечать. Около половины тех, кто недавно приехал в Башкирию из-за рубежа, не соблюдают эпидемиологические правила. Чем это грозит?

Все меньше людей на улице и все больше домоседов. Всеобщая борьба с распространением коронавируса посредством самоизоляции на пике популярности. Карантин – не повод унывать, считают горожане, а, скорее, наоборот, возможность как можно больше времени провести с семьей и близкими.

До слова «карантин» юной Эвелине еще далеко. В азбуке такого точно не найдешь, но то, что это явно что-то нестрашное, малышка кажется, понимает. Мама и папа теперь всегда рядом, а значит, бояться точно нечего.

Это видео семьи Балтиных, супруги записывают его самостоятельно. Гостей пока не принимают и сами стараются никуда не выходить. Не так давно они прилетели из Индии, решили не рисковать и на время самоизолировались. С загородным домом и удаленной работой это не доставляет большого дискомфорта. Благо продукты привозят даже в поселок. Процесс доставки отработан до мелочей. Не требуется даже личная встреча с курьером.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа и находящиеся в самоизоляции, могут не волноваться за свои продовольственные запасы. Все продукты и медикаменты доставят работники социальной службы. Причем абсолютно бесплатно. Достаточно оплатить безналичным расчетом. Алсу Мунасипова, заместитель начальника отдела развития благотворительности, координации мероприятий и приема граждан Республики Башкортостан

Сейчас в республике должно быть свыше 500 самоизолированых. То есть тех, кто недавно вернулся из-за рубежа. Сотрудники МЧС и работники социальной службы регулярно проводят обход, чтобы выяснить состояние их здоровья, что необходимо и вообще дома ли самоизолированный.

А вот так выглядит реальная картина при обходе граждан. В Дюртюлях не удалось пообщаться даже через дверь. В Стерлитамаке не отвечал домофон. Порадовал лишь Нефтекамск. Если серьезно, то из 500 человек около 200 оказались не дома и более 120 вообще не проживают по указанному адресу. Хотя теперь за самовольное оставление дома придется нести ответственность.