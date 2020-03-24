Радий Хабиров призвал предприятия Башкирии не экономить на проводке

Открыть рынок для качественной башкирской проводки призвал Радий Хабиров на выездном промчасе. Глава региона дал поручение председателю Госкомстроя совместно с руководством «Уфимкабеля» продумать меры по поддержке завода. По словам гендиректора, Башкортостан закупает всего лишь 1% кабеля, который производится на уфимском предприятии.

В то же время соседний Татарстан закупает 70%. Столь низкий спрос можно объяснить желанием сэкономить на низкокачественном сырье. Однако это идет в ущерб безопасности, чего быть не должно.