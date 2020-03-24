Житель Башкирии во время войны стал бригадиром колхоза в 11 лет

45 дней до дня Великой Победы. Телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны серией репортажей о тех, кто приближал весну Победы. Это истории не только о тех, кто сражался на фронте – огромный вклад сделали и те, кто боролся в тылу: они пекли хлеб и сами оставались без крошки, ковали детали для оружия и техники и сами оставались без сил.

Страница за страницей дедушка делится воспоминаниями с правнуками. Между ними разница в несколько поколений. Махмут Кулсубаевич – труженик тыла. Когда начал работать, был всего на 2 года старше Рузиля с Лейлой. Трудиться в колхозе стал с 10 лет. В 11 перешёл в бригадиры. Мужчин попросту не было в деревне.

Мой прадедушка работал в колхозе, и ему было почти как мне лет. Он был на тракторе, на комбайне. Рузиль Мулюков, правнук труженика тыла

Тогда, в 41-м, Махмут Бикбаев окончил 20-дневные курсы и сел за руль трактора. На кресло шофёра приходилось подкладывать то книги, то одежду. 10-летнего мальчишку едва было видно из-за баранки. Заботились тогда о себе сами. Родителей отобрала война. Говорят, что время лечит. Но даже спустя 75 лет едва получается сдержать слёзы.

Сам себя заставил. Кушать нельзя. Война. А родителей нет. Мы сами-то маленькие были. Махмут Бикбаев, труженик тыла

В Белорецком районе труженики тыла встретились со школьниками. В Серменевском музее трудовой славы рассказали, как работали во время войны.

Учиться невозможно было, негде было. Все работали на поле. Хлеб сеяли. Потом помощником кузнеца стал. И работали в кузнице, ремонтировали конную технику. Хадис Шагалин, труженик тыла

В преддверии 75-летия Дня Победы труженики тыла Белорецкого района и коллектив местного металлургического комбината выступили с инициативой – присвоить Белорецку звание «Город трудовой доблести и славы». В администрации района создан оргкомитет.

В годы войны на этот ныне уже комбинат было эвакуировано метизное оборудование из Ленинграда, Москвы, Харцызска и Одессы. Только здесь выпускалась проволока для огнестрельного оружия. А в 1943 году было запущено производство бомб и снарядов для миномёта «Катюша».