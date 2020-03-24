Житель Уфы оборудовал тренажерный зал у себя дома

Уфимец оборудовал тренажерную комнату прямо у себя дома. Константин Селиверстов давно собирался упорядочить спортивный инвентарь, и вот время пришло. Когда фитнес-клубы закрываются, тренировочный процесс останавливать не придется.
Константин Селиверстов занимается спортом четверть века. Иначе бы так выглядеть в 43 не получилось. С 17 лет занимается разными видами, но до громких побед дело не дошло.
А потому одну из комнат в своей квартире оборудовал под тренажерный зал. Здесь есть разный инвентарь: начиная от гантелей и штанги, заканчивая тренажерами TRX и велосипедом. Если перевернуть турник, то он заменит брусья и скамью для пресса. Здесь же под рукой блинов примерно на полтонны. Все это применяет Константин Селиверстов, но не приправляя стероидами – предпочитает оставаться в своей форме.
Поэтому Константин Селиверстов занимается исключительно по собственным силам. А их хватает на многое. В свое время был маскотом: катался на матчах «Салавата Юлаева» в костюме куницы, а для этого нужно иметь хорошую физическую форму. Потому Константин Селиверстов продолжает тренировки.