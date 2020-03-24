В Башкирии появился четвертый больной с коронавирусом

В Башкирии зарегистрирован четвертый больной с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров. Редакция bash.news выяснила подробности о его состоянии.

В республике за сутки в общей сложности зарегистрировано 4 человека, у которых официально подтвержден коронавирус. Подробной информации о четвертом зараженном пока нет. Однако по данным источников bash.news в Правительстве Башкирии, это житель Уфимского района.

По словам нашего собеседника, вирус был привезен из заграничной поездки. По прибытии в Башкирию пациент сразу ушел на карантин. Ему были проведены 2 пробы на коронавирус, обе оказались положительными.

По состоянию на 24 марта четвертый больной полностью изолирован от общества в инфекционной больнице № 4 города Уфы. Его родные и близкие предупреждены об опасности и обследованы. Их пробы отрицательны.