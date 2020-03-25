ФСБ Башкирии показало видео взрыва машины террориста из Уфы

Сотрудники ФСБ Башкирии 21 марта произвели в Уфе задержание опасного террориста. Подробности этой спецоперации стали известны репортерам bash.news. В рамках задержания автомобиля силовикам пришлось перекрыть дорогу в Дему.

Вечер субботы 21 марта уфимцам запомнится надолго. Особенно это касается тех, кто живет в Деме. Сотни горожан не смогли попасть домой: трасса была перекрыта сотрудниками ФСБ и ГИБДД. Сегодня пресс-служба силового ведомства сообщила подробности спецоперации, которую проводила группа захвата в этом районе.

Ранее в ходе следственных действий сотрудники ФСБ выявили гражданина, который являлся членом группировки ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации - прим. редакции). Мужчина замышлял теракт на территории башкирской столицы. По данному факту следственным отделом УФСБ Башкирии было возбуждено уголовное дело.

21 марта около 19 часов вечера подозреваемый на автомобиле "Тойота" ехал по Демскому шоссе. Столичные силовики попытались остановить автомобиль, но мужчина открыл по ним огонь из пистолета Макарова. Ответным огнем спецназа ФСБ злоумышленник был ликвидирован.