В Башкирии ещё одно предприятие занялось производством масок

В Башкортостане еще одно предприятие наладило производство индивидуальных средств защиты. Дефицит медицинских масок в аптеках региона наблюдается до сих пор. Поэтому готовая продукция на складах не задерживается.
Семь тысяч масок в день. Фабрика «Ишимбайский трикотаж» выпуск многоразовых марлевых повязок освоила сразу. Индивидуальные средства защиты выпускают в двух цветах. Есть стандартный белый, но многие промышленные предприятия предпочитают чёрный вариант. Маска двухслойная, изготовлена из мягкого трикотажа, в ней легко дышать.
С началом пошива масок режим работы в швейном цехе не изменился. Основные заказчики – предприятия Ишимбая и других городов республики. Посылки также отправляют в Подмосковье, Кабардино-Балкарию. Цена одного изделия – 30 рублей.
Перед тем как запаковать продукцию, нужен обязательный контроль качества. Как и одноразовые маски, эти повязки тоже нужно носить не более двух-трех часов. Дальше их следует поменять на новую, а придя домой, постирать с мылом, прокипятить и прогладить утюгом. После этого изделие можно использовать снова.