В Уфе рассказали о мерах безопасности в день голосования по внесению поправок в Конституцию

В День всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию особое внимание будет уделено безопасности граждан для защиты от коронавируса. Об этом в ходе прошедшей пресс-конференции сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Илона Макаренко. Каждый, кто придёт на участок, будет проходить индивидуальную дезинфекцию антисептиком.

После каждого использованию обрабатывать будут и ручки в кабинках. Паспорт нужно будет показывать дистанционно, а не передавать в руки членам комиссии.

В день общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию России в Башкортостане откроются 3 434 участка, из них 39 временных. Также будут работать все КОИбы.

Илона Макаренко, председатель ЦИК Республики Башкортостан