В Уфе рассказали о мерах безопасности в день голосования по внесению поправок в Конституцию

В День всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию особое внимание будет уделено безопасности граждан для защиты от коронавируса. Об этом в ходе прошедшей пресс-конференции сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Илона Макаренко. Каждый, кто придёт на участок, будет проходить индивидуальную дезинфекцию антисептиком.