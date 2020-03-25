В Башкирии сельчане могут получить гранты «Агростартапа»

Фермеры Башкортостана получат гранты «Агростартапа». В этом году сельчане республики смогут получить субсидию на общую сумму 266 млн рублей. Так, например, семья Аглетдиновых из села Мустафино содержит поголовье крупного рогатого скота, превышающее два десятка голов.

Летом фермеры выращивают бройлеров. Всю продукцию Аглетдиновы реализуют населению: мясо, молоко творог и другие всевозможные продукты питания. В этом году они решили принять участие в программе, при помощи которой в последующем смогут дополнительно закупить технику, увеличить объем живности, а также создать дополнительные рабочие места.