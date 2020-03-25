В Башкирии 58-летний мужчина погиб под колесами иномарки

Накануне, 24 марта, в Ишимбайском районе произошла смертельная авария. Под колёсами «Ауди АЗ» погиб 58-летний мужчина. Известно, что погибший переходил дорогу в неположенном месте.

58-летний местный житель решил перейти улицу Губкина. Но до пешеходного перехода не дошёл и начал пересекать улицу в неустановленном для этого месте. В этот момент 33-летний водитель на «Ауди» совершил наезд на пешехода.