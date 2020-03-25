У полузащитника «Уфы» Оливье Тилля не выявили коронавирус

Оливье Тилля выписали из больницы. Неделю назад игрок футбольного клуба «Уфа» с подозрением на коронавирус был госпитализирован. Полузащитник из Люксембурга находился в инфекционной больнице.
После обследований у футболиста коронавирус не выявили, рассказал руководитель клуба Шамиль Газизов. Сейчас футбольная команда и сотрудники «Уфы» находятся на карантине из-за приостановки чемпионата РПЛ. Вынужденная пауза продлится пока до 2 апреля.
Напомним, COVID-19 обнаружен у четырех жителей Башкирии. Коронавирус диагностирован у жителей Уфы, Уфимского района и Дюртюлей. Сейчас все зараженные изолированы. Их состояние оценивается как стабильное.