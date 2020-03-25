Стало известно, когда в Башкирии закроют торговые центры

ВОЗ объявил пандемию коронавируса, из-за которой по всему миру проводятся защитный меры. Так, уже отменились многие массовые мероприятия, закрылись кинотеатры, театры, музеи, библиотеки. Жители Башкирии задаются вопросом, когда такая же мера коснется торговых центров, где всегда большое количество людей.

Насима Кучимова, заместитель начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории, рассказала об этом на очередном брифинге. Из доклада участницы совещания известно, что все общественные места начали проверяться ещё с 1 февраля. Сотрудникам магазинов рассказывали о способе дезинфекции помещения, был проведен чёткий инструктаж поведения.

Участница брифинга сообщила, что без торговых центров и продуктовых магазинов обойтись пока невозможно, поэтому о закрытии речь не идёт. Однако все сотрудники магазинов должны носить индивидуальные средства защиты, а поверхности дезинфицироваться. Мониторинг торговых точек будет продолжаться – нарушения способа защиты от распространения будут фиксироваться Роспотребнадзором.