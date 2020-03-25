Число заболевших коронавирусом в России достигло 495

В России зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 24 марта количество зараженных составляет 495 человек. Об этом сообщает штаб по борьбе с новым вирусом.

Среди новых обнаруженных случаев больше всего москвичей. Далее по количеству заразившихся идет Санкт-Петербург. Также вирус обнаружен в Воронежской, Свердловской, Орловской , Ленинградской, Липецкой, Калужской , Волгоградской и Самарской областях, в Приморском крае, в Башкирии и Татарстане. Все заразившиеся в последние две недели посещали страны, в которых есть коронавирус.