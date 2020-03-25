В Башкирии соцработники обойдут всех жителей, которые недавно вернулись из-за рубежа

В Башкирии с 18 марта действует режим повышенной подготовки из-за коронавируса. За жителями республики, которые недавно вернулись из-за рубежа установлен контроль. Туристы и путешественники должны в обязательном порядке уйти в самоизоляцию на 14 дней.

Нарушение карантина чревато уголовном и административным наказанием. Так, скандальную инстраграм-блогера Гузель Шарафутдинову, которая, вернувшись из Таиланда, не ушла в самоизоляцию, наказали штрафом. Социальные работники и полиция пройдут по домам тех, кто недавно побывал в неблагополучных по коронавирусу странах.

Жители Башкирии должны получить листок нетрудоспособности и быть дома две недели. Факт нарушения самоизоляции будет строго преследоваться. Напомним, на территории Башкирии зафиксировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.