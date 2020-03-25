Жителей России могут временно освободить от оплаты коммуналки

В Госдуме выступили с идеей освободить всех жителей от оплаты коммунальных услуг. Инициативу внесли депутаты в связи с пандемией коронавируса. Такие меры будут действовать до окончания особого режима в стране.

Один из депутатов Госдумы выступил с идеей временно разрешить россиянам не платить за услуги ЖКХ. По его мнению, особый режим в стране итак бьет по карманам многих жителей. Учитывая то, что теперь россияне больше времени проводят дома, за коммунальные услуги нужно платить больше. И чтобы облегчить жизнь в режиме пандемии, нужно временно приостановить оплату коммунальных услуг. В непростой экономической ситуации такая мера поможет частично помочь людям.