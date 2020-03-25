В Башкирии малоимущие семьи получат поддержку от государства

На территории РФ вступила в силу программа поддержки малоимущих семей. Программа начала действовать с начала года. На её реализацию направлено более 7 миллиардов рублей.

21 регион с низкими показателями прожиточного минимума получат финансирование данной программы. В число таких регионов вошла и Башкирия. На поддержку малоимущих семей в республику направлено 426,7 миллионов рублей на 2020 год.

В течение трёх лет в Башкирии поступит 1,28 миллиард рублей на развитие проекта поддержки. Помощь получат только те семьи, которые заключили социальный контракт с органами соцзащиты. Срок контракта варьируется от трех месяцев до года.